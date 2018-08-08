Bodrumspor'da Emre'den imza

BODRUM, ()
TFF 2'nci Lig'de Bodrum Belediyesi Bodrumspor, altyapıdan Emre Işık'la 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Turgutreisspor'un altyapısında yetişip geçen sezon Bodrum'la A takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan 18 yaşındaki oyuncu, Afyon kampında teknik direktör Engin İpekoğlu'nun gözüne girmeyi başarınca profesyonel yapıldı. Emre için Gümbet Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Rıza Karakaya, yönetimden Hüseyin Gözütok ve Turgutreisspor Başkanı Burak Karabağlı katıldı.
FOTOĞRAFLI