Bodrumspor'da Cem'den imza

Nilüfer DEMİR / BODRUM, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da transferler devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen kanat oyuncusu Cem Ekinci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da Nürnberg altyapısında yetişen 28 yaşındaki futbolcu, Almanya'da farklı kulüplerde forma giydikten sonra Süper Lig ekibi Kayserispor'a transfer oldu. Daha sonra 2 yıl Eyüpspor'da forma giyen Cem, geçen sezon Sakaryaspor ile Play-Off finali heyecanı yaşadı.

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