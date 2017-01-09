Bodrumspor'da Çağrı imzaladı

İZMİR, ()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup ekibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Sakaryaspor'a sattığı golcü Mümin'in yerini doldurmak için 2'nci Lig'de mücadele eden Niğde Belediyespor'dan forvet Çağrı Tekin'i transfer etti.

Gümbet Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Rıza Karakaya ile yöneticiler Hüseyin Gözütok ve Hadi Türk katıldı. Akhisar Belediyespor'da profesyonel olan Çağrı; Torbalıspor, Menemen Belediyespor, Manavgatspor, Bucaspor ve Ankara Demirspor'da da oynadı. Niğde'de ilk yarıda 9 maçta 1 gol atan 30 yaşındaki santrfor 3. Lig kariyerinde 87 karşılaşmada 23 gol kaydetti.

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