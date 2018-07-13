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Bodrumspor'da 9 oyuncunun bileti kesildi

BODRUM, () TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bodrum Belediyespor Bodrumspor'da 9 futbolcuyla yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı yönetimden yapılan açıklamada, "Takımımızda 2 şampiyonluk ve 1 Play-Off heyecanı yaşayan Tolga Deniz'e, 3....

Bodrumspor'da 9 oyuncunun bileti kesildi

BODRUM, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bodrum Belediyespor Bodrumspor'da 9 futbolcuyla yollar ayrıldı.
Yeşil-beyazlı yönetimden yapılan açıklamada, "Takımımızda 2 şampiyonluk ve 1 Play-Off heyecanı yaşayan Tolga Deniz'e, 3. Lig'e çıkışımızla birlikte takımımıza katılarak başarılarımızda büyük katkıları olan Emrah Öztürk ve Erhan Karayer'e, geçen sezon formamızı terleten Erçağ Evirgen, Birkan Tetik, Mesut Saray ile yine kiralık olarak kulübümüze gelen Abdullah Balıkçı, Salim İyik ve Gökay Eser'e kulübümüze vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi.

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