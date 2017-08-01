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Bodrumspor'a Belediye Başkanı Mehmet Kocadon morali

İKİNCİ Lig'in yeni takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürürken, yeşil beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, zorlu maraton öncesi teknik heyet ve futbolculara...

Bodrumspor'a Belediye Başkanı Mehmet Kocadon morali
İKİNCİ Lig'in yeni takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürürken, yeşil beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, zorlu maraton öncesi teknik heyet ve futbolculara başarı diledi.
Yalı Çiftlik Tesisleri'ndeki antrenmanda yeni transferlerle de tanışan Başkan Kocadon, Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ve Futbol Direktörü Erol Tok'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ ve Taner Uslu'yla birlikte antrenmanı da izleyen Mehmet Kocadon, "Kolej takımı gibiyiz. Futbolcular arasında müthiş bir sevgi-saygı ilişkisi ve uyum var. İkinci Lig'deki ilk sezonumuzda bizi zorlu bir mücadele bekliyor. Ancak ben bu çocukların yeşil beyazlı bayrağı yine zirveye taşıyacağına, taraftarımızın da centilmenliklerive kulüp sevgileri ile Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum" diye konuştu.

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