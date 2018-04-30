Bodrumspor'a beraberlik yetecek

BODRUM, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Eyüpspor deplasmanından 1 puanla dönen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, kümede kalma yolunda büyük avantaja sahip oldu.

En önemli rakiplerinden Bucaspor'un, Kastamonuspor 1966 maçında puan kaybettiği haftayı çok iyi değerlendiren yeşil-beyazlılar son haftaya rakiplerine göre daha rahat girdi. Cumartesi günü düşmesi haftalar önce kesinleşen Kocaeli Birlikspor'u ağırlayacak Ege ekibi, maçtan puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın kümede kalışını resmen ilan edecek.

Teknik direktör Tarık Daşgün, lige tutunmak için büyük mücadele verdiklerini söyledi. Emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını kaydeden genç teknik adam, "Çok çetin bir yarış geride kalmak üzere. Son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladık. Artık son viraja geldik. Evimizde oynayacağımız Kocaeli Birilikspor müsabakasından alacağımız 1 puan bizi hedefe götürecek. Ancak biz işimizi şansa bırakmayacağız, mutlak galibiyet için sahaya çıkacağız" dedi.

Son haftaya 35 puanla 15'inci sırada giren Bodrumspor, olası bir sürpriz yenilgi halinde, Tuzlaspor'un farklı mağlup olmasını ya da Bucaspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

