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Bodrumspor'a 1 puan yetiyor

BODRUM, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Amed Sportif, Tuzlaspor ve Bucaspor ile kümede kalma savaşı veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın haftalar önce lige veda eden Kocaeli Birlikspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Murat Erdoğan'ın...

Bodrumspor'a 1 puan yetiyor

BODRUM, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Amed Sportif, Tuzlaspor ve Bucaspor ile kümede kalma savaşı veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın haftalar önce lige veda eden Kocaeli Birlikspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Murat Erdoğan'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Yeşil-beyazlılarda eksik oyuncu bulunmazken, son haftaya 35 puanla 15'inci sırada giren Bodrumspor karşılaşmadan 1 çıkarması halinde 
diğer oynanan maçların sonucuna bakmadan kümede kalmayı garantileyecek. Bodrumspor, zayıf rakibi karşısında kaybederse rakiplerinin alacağı sonuçlara göre kaderini çizecek. 
Teknik direktör Tarık Daşgün, Kocaeli Birlikspor sınavına büyük bir ciddiyetle hazırlandıklarını belirterek, "Lige tutunabilmek için inanılmaz mücadeleler verdik. Artık emeklerimizin karşılığını alma vakti geldi. Elbette hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Kocaeli Birlikspor'un durumu bizi ilgilendirmiyor. Kendi futbolumuzu oynayıp sezonu mutlu bir şekilde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu. 

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