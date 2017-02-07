Bodrumlu kayakçı üçüzlerden 3 madalya

Yaşar ANTER / BODRUM)- BODRUM'un Turgutreis mahallesinde yaşayan eski İsveçli milli kayakçı Per Otot Thomas Lang ile Bodrumlu turizmci Zehra Ayşegül Önol Lang'un 11 yaşındaki üçüzleri Kaan, Selin ve Ayla, Fransa'nın Montgenevre kentinde geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen kayak şampiyonasında slalom kategorisinde 3'üncü oldu.

Kendi yaş guruplarında 450 sporcunun katıldığı yarışmalarda bronz madalya kazanan üçüzler için bugün öğrenim gördükleri Turgutreis Zeyyat Mandalinci İlkokulu'nda tören düzenlendi. Okul müdürü Ahmet Özşeker, üç kardeşin madalyalarını yeniden taktı, hediyeler verdi. Ahmet Özşeker, Önol Lang kardeşlerin sporun yanı sıra derslerinde de başarılı olduklarını belirterek, "Hemen her öğrencimizin spor yapması için çaba gösteriyoruz. Turizm kentinde yaşayıp antrenmanlarını aksatmadan uluslararası bir yarışmada okulumuza üç madalya getiren örnek öğrencilerimizi kutluyoruz. Kaan, Selin ve Ayla bu ay sonunda Uludağ'da yapılacak yarışmalarda ilimizi temsil edecekler. Umarım oaradan da derece ile dönerler" dedi.

Anne Zehra Ayşegül Önol Lang ise 5 yıldır kayak sporu ile ilgilendiklerini belirterek, "Eşim eski milli sporcu. Fransa'da kayak merkezinde işlettiğimiz bir otelimiz var. Çocuklarımız da 3 yaşından beri kayak sporunun içindeler. Ben de iyi derecede kayak yapıyorum. Çocuklarımızın aldığı sonuçlar hepimizi mutlu ediyor. İleride babaları gibi ünlü birer kayakçı olmalarını bekliyoruz. Bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Fransa'da farklı mesafelerde katıldıkları yarışmalarda üçüncü oldular. 22 Şubat'da Uludağ'da düzenlenecek Türkiye Minikler Kayak Şampiyonası'ndan da iyi sonuçlar bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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