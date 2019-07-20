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Bodrum ve Kuşadası'nda Fenerbahçe coşkusu 

İZMİR, () BODRUM ve Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği, '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü' etkinliğini büyük bir coşkuyla kutladı. Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de düzenlenen organizasyona Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fenerbahçe'nin...

Bodrum ve Kuşadası'nda Fenerbahçe coşkusu 

İZMİR, ()

BODRUM ve Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği, '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü' etkinliğini büyük bir coşkuyla kutladı. Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de düzenlenen organizasyona Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu ile çok sayıda taraftar katıldı. Dünya Fenerbahçliler Günü'nü geleneksel olarak kutladıklarını ifade eden Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mert Sayın, gecenin geliriyle kulübe destek olduklarını ifade etti. 
Fenerbahçe ruhunun yeniden canlandığını belirten Ali Şen, "Geçen sene biraz ayakları yorulmuş olan ruh bu sene dimdik olarak geliyor. Fenerbahçe futbol takımı geliyor. Ali Koç bütün zorluklara rağmen bir Fenerbahçeli'ye yakışan biçimde kendine has üslubuyla hakikaten kulübün geleceğinin umudu, hepimizin kalbimizde olan bir başkan" dedi.
Gecede Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un sinevizyondan mesajı da yayınlandı.
Dünya Fenerbahçeliler Günü için Kuşadası'nda da büyük bir balo düzenlendi. Kutlamalara, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Esnaf Odası başkanı Ahmet Çalım ile yaklaşık 500 kişilik taraftar grubu katıldı. Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tibet Özer yaptığı konuşmada, taraftarlar olarak takımları için kenetlendiklerini söyledi. Sanatçı Aslızen'in hareketli parçalarıyla sahne aldığı baloda taraftarlar meşale gösterisi yaptı.

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