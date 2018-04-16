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Bodrum'un Süper Lig sevinci

BODRUM, () TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki ilk yılında geçen sezon şampiyonluğu Play-Off'ta kıl payıyla kaptıran Kırçiçeği Bodrum Basketbol, bu sezon ise bitime 3 hafta kala Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı...

Bodrum'un Süper Lig sevinci

BODRUM, ()

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki ilk yılında geçen sezon şampiyonluğu Play-Off'ta kıl payıyla kaptıran Kırçiçeği Bodrum Basketbol, bu sezon ise bitime 3 hafta kala Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantiledi. Ligde oynadığı 27 maçta 23 galibiyet, 4 yenilgi alan liderlik koltuğundaki Bodrum temsilcisi, son hafta Bayraklı Belediyespor'u evinde 69-62 yenerek zirvedeki yerini garantiye aldı, işi Play-Off'a bırakmadan tarihinde ilk kez Süper Lig biletini kaptı.
Gelecek sezonda Muğla'yı kadınlar basketbolunda ülkemizdeki en üst kategoride temsil edecek yeşil-beyazlılar, sevinçlerini salonda kendilerine destek veren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya'yla paylaştı.
Kırçiçeği Bodrum, kalan 3 haftada Yalova VIP, Mersin Basketbol ve Elazığ Özel İdare'yle karşılaşacak. Bodrum'un şampiyonluk kupasını evinde 28 Nisan'da oynayacağı Mersin randevusunda alması bekleniyor.

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