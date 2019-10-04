Bodrum'un rakibi Kastamonu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Eyüpspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan ve düşme hattından kurtulan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın 6'ncı hafta mücadelesinde seyircisinin önünde Kastamonuspor 1966 ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmada Onur Bingöl düdük çalacak.

Yeşil-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Oğuzhan forma giyemeyecek. Grupta 5 puanla 14'üncü sırada yer alan Bodrumspor, 1 puan ve 2 basamak üzerinde yer alan rakibini iç sahada yenerek ilk 3 puanını almayı hedefliyor.