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Bodrum'da golf turnuvası başladı

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla),() -  Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen 'Golf Challenge' bu sabah başladı. Bodrum Golf Club'ta düzenlenen turnuvaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in...

Bodrum'da golf turnuvası başladı

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla),() - 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen 'Golf Challenge' bu sabah başladı. Bodrum Golf Club'ta düzenlenen turnuvaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra, aralarında ünlü simaların da yer aldığı 100'ü aşkın sporcu mücadele etti.
Ortakent Mahallesi'ndeki Bodrum Golf Club'ta bu yıl ikinci kez düzenlenen 'Turkcell Platinum Golf Challenge' başladı. Dokuz çukurlu golf sahasında 2 tur üzerinden oynanan turnuvada sporcular; 'Erkekler A-B-C', 'Kadınlar A-B' ve 'Gençler' olmak üzere 6 ayrı kategoride kupaya uzanmaya çalışacak. İngiltere, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Belçika'dan golf tutkunları, turnuva için ilçeye geldi.
Turnuva, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kaan Terzioğlu, Fikret Öztürk, Cemal Kalyoncu gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelenlerini buluşturdu. Bu sabah start alan turnuva ise Yıldırım Demirören'in de yer aldığı ilk 4 kişilik grupla başladı. Golf turnuvası, 5 Ağustos Pazar akşamı düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Turnuvanın başlaması
-Yıldırım Demirören'in atış yapması
-Sporculardan görüntüler
-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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