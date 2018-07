Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu

Nilüfer DEMİR / BODRUM, ()

BODRUM Fenerbahçeliler Derneği, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladı.

Kutlamalara kulübün eski başkanlarından Ali Şen'in yanı sıra Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Şen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aram Malkaroğlu, Fenerbahçe A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gürel Aydın, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mert Sayın, çok sayıda dernek üyesi ve taraftarlar katıldı.

Dernek Başkanı Mert Sayın, her yıl katılımın giderek arttığına dikkat çekerek, "Biz Bodrum'un gücüne çok inandık. Eski başkanımız Aziz Yıldırım son bir hamle yaparak, Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon'u asbaşkanı olarak listesine koymuştu. Fenerbahçe nezdinde her zaman bir adım önde olmayı ilke edindik, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının dışına çıkmayacağımızı her ortamda söyledik" dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen ise, "Böyle bir günü kutlayan dünyada tek bir kulüp daha yok. Şaka olsun diye icat edilmiş bir laf değil. Bu günü ilan edenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe taraftarları olarak burada bizim ne beklediğimizi Fenerbahçe'yi yönetenler biliyorlar. Bugün nereye gitseniz, nereye adım atsanız mutlaka dünyanın her tarafında Fenerbahçeli var. Bunları görüyorum ve yaşıyorum. Fenerbahçe'nin çok daha büyüyeceğini, taraftar olarak mutlaka ve mutlaka bir milyon üyeyi de bulacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Ali Şen gecede, 40 yıllık Fenerbahçe üyesi Akman Harmankaya'ya 40. Yıl plaketini takdim etti. Fenerbahçeliler, canlı müzik ve marşların söylendiği organizasyonda geç saatlere kadar eğlendi.

