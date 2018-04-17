Bodrum'da 2. Rally Halikarnassos heyecanı yaşanacak

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 2'incisi düzenlenecek olan Rally Halikarnassos'un 68 araç ve 115 sporcunun katılımıyla 19-22 Nisan tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. 19 Nisan'da seramonik startı vericek yarışların ertesi gün ATV ve 4x4 cip kategorilerinde başlayıp, 3 gün süreceği belirtildi.Transanatolia Rally Raid'in bu yıl 2'inci kez Bodrum'da düzenleyeceği Rally Halikarnassos'un basın toplantısı bugün yapıldı. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, TR Extreme Yetkilisi Atilla Serttaş, Trans Anatolia Koordinatörü Burak Büyükpınar, Bodrum Halikarnassos Motorsporları Kulübü Başkanı Faysal Şefkatlioğlu, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Rally Halikarnassos Yarış Koordinatörü Orhan Çelen'in katıldığı basın toplantısında yarışlarla ilgili bilgi verildi.Basın toplatısında konuşan Bodrum Halikarnassos Motorsporları Kulübü Başkanı Faysal Şefkatlioğlu, "Uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz, görselliği ve mücadelesi ile mükemmel bir organizasyon ve önümüzdeki yıllarda bu yarışmayı geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu yarışmaya katılanlar Bodrum'un ve Gökova'nın tüm doğal güzelliklerini görecekleri gibi turizm sezonunun başında ilçemize de ciddi bir hareketlilik getireceğiz" dedi.'BODRUM'U TURİZM VE SPOR İLE BULUŞTURACAK YARIŞ'Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum'un turizm ve sporun buluşması ile birçok il ve ilçeye örnek bir gelişme sağladığını belirtip, "Turizmi spor ile buluşturmak bizim en büyük hayalimizdi. Bunu başardık. Bugün Bodrum'un spor kulüpleri, sporcuları Türkiye'de adını duyurmaya başladı. Bu sene geçen yıla oranla bu yarışmaya katılımcı sayısının yüzde 50 artması Bodrum'luların spora verdiği desteği gösteriyor. En büyük hayalimiz Bodrum'u sporu ile turizmi ile 12 ay canlı tutmak ve yaşatmaktır. Gelen turist sayısında müthiş bir değişim yarattığımız ilçemizde Bodrum'un ekonomosine sağladığı katkısının yanında bu tür spor organizasyonları sağlıklı nesiller yetiştirmemiz için en büyük etken olması açısındanda önemlidir. Hiçbir şey kolay değil. Bu organizasyonları yapmak gerçekten çok zor bu nedenle bu organizasyonların içinde yer alan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.3 GÜN SÜRECEK68 araçta 115 sporcunun katılacağı Rally Halikarnassos'un teknik ve güvenlik şartlarına uygun olan motosikletler kategorisinin ATV-SSV ve 4x4 araçlarla katılımcıların zorlu parkurları geçmek için yarışacağı organizasyon olduğu belirtildi. Sporculara 19 Nisan'da saat 16.30'da Bodrum Belediye Medyanı'ndaki teknik kontrollerinin ardından seramonik start verilecek. 20 Nisan'da Bodrum Belediye Meydanı'ndan başyacak yarışta sporcuların, Güvercinlik, Mumcular, Uyku Vadisi, Yalı Çiftlik güzergahında mücadele edeceği bildirildi. 21 Nisan Cumartesi günü, Datça'ya feribot ile hareketle Gökova çevresi ve son gün olan 22 Nisan'da, farklı bir parkur üzerinden Yalıçiflik, Mumcular ve Güvercinlik etaplarını tamamlayarak 3 gün içerisinde toplam 544 kilometrelik etap geçileceği yarışın başlama noktası olan Bodrum Belediye Meydanı'nda sona ereceği duyuruldu. Yarışta, sadece Yalıçiftlik'te tek bir kamp alanının olacağı kaydedildi.

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