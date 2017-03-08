Bodrum Belediyesi Bodrumspor zirvede yalnız kaldı

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki son maçında Dersimspor'u evinde 1-0 yenerek üst üste 5'inci galibiyetini alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, takipçisi Kırıkhanspor'un haftayı beraberlikle kapatmasıyla puan farkını 8'e çıkarıp zirvede yalnız kaldı. tüm liglerdeki liderler arasında en yüksek puan farkını yakalayan takım olarak 2'nci Lig'e yelken açtı. Ligin ilk yarısında da uzun süre liderlik koltuğunda oturan Bodrumspor, son haftalarda aldığı beklenmedik yenilgilerle zirvenin 6 puan gerisine düşüp devreyi 5'inci bitirirken ikinci yarıdaki müthiş performansıyla tahtını geri almayı başardı. İkinci yarıda 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle 25 puan toplayan yeşil beyazlı ekip, geçen sezon kıl payı kaçırdığı 2'nci Lig trenine bu kez binmek istiyor. Amatör liglerde geçen 20 yılın ardından önceki sezon yeniden 3'üncü Lig'e yükselen Bodrumspor ilk yılında sezonu 3'üncü bitirip play off oynamış, play off'ta ise Ofspor'a elenerek 2'nci Lig şansını kaçırmıştı.

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