Bodrum Belediyesi Bodrumspor zirvede
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda son sıradaki Türk Metal Kırıkkalespor'u 3-1 yenerek liderliğe yükselen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 63 gün sonra yeniden zirveye yerleşmenin keyfini yaşıyor. Sezonun 16'ıncı haftasında 11...
13 Şubat 2017 Pazartesi 13:13
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda son sıradaki Türk Metal Kırıkkalespor'u 3-1 yenerek liderliğe yükselen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 63 gün sonra yeniden zirveye yerleşmenin keyfini yaşıyor. Sezonun 16'ıncı haftasında 11 Aralık 2016'da oynanan maçta evinde Dardanelspor'a 3-1 yenilerek liderlik koltuğunu kaptıran Bodrum temsilcisi, 22'nci haftada dün Kırıkkale zaferiyle zirveyi yeniden ele geçirme sevinci yaşadı. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan 41 puanlı yeşil-beyazlı ekip, pazar günü 40 puanlı takipçisi Kırıkhanspor'u konuk edecek.
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