Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı
Uyku ilacıyla etkisiz hale getirildi

Bodrum Belediyesi Bodrumspor zirvede

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda son sıradaki Türk Metal Kırıkkalespor'u 3-1 yenerek liderliğe yükselen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 63 gün sonra yeniden zirveye yerleşmenin keyfini yaşıyor. Sezonun 16'ıncı haftasında 11...

Bodrum Belediyesi Bodrumspor zirvede
SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda son sıradaki Türk Metal Kırıkkalespor'u 3-1 yenerek liderliğe yükselen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 63 gün sonra yeniden zirveye yerleşmenin keyfini yaşıyor. Sezonun 16'ıncı haftasında 11 Aralık 2016'da oynanan maçta evinde Dardanelspor'a 3-1 yenilerek liderlik koltuğunu kaptıran Bodrum temsilcisi, 22'nci haftada dün Kırıkkale zaferiyle zirveyi yeniden ele geçirme sevinci yaşadı. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan 41 puanlı yeşil-beyazlı ekip, pazar günü 40 puanlı takipçisi Kırıkhanspor'u konuk edecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.