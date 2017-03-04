Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un konuğu Dersimspor

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'ncu Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın düşme hattındaki Dersimspor'u ağırlayacak. İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Bodrum, şimdiye kadar 47 puan topladı.Grupta son 6 maçta 5 galibiyetle play off hattına giren Tire 1922, Türk Metal Kırıkkalespor'u konuk edecek. 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 14.30'da start alacak.2'nci Grup'ta yine saat 14.30'da başlayacak maçlarda Manisa BüyükşehirBelediyespor, Mümin Özkasap Tesisleri'hde Silivrispor'la, Dardanelspor ise 18 Mart Stadı'nda Çatalcaspor'la karşılaşacak.1'inçi Grup'ta Kızılcabölükspor, saat 14.00'te Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanına çıkacak. Ligde 3'üncü Grup'ta Muğlaspor, saat 13.00'te Elaziz Belediyespor'la deplasmanda oynayacak. Yine saat 14.30'da başlayacak maçlarda düşme hattındaki Bergama Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu deplasmanında çıkış arayacak. Denizli Büyükşehir Belediyespor, Payasspor'u Doğan Seygi Atlı Stadı'nda ağırlayacak.