Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un gözü zirvede

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını kazanarak 34 puanla üçüncü sıraya tırmanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı 36 puanlı lider Silivrispor'u yenip, koltuğu geri almanın planlarını yapıyor. Yeşil beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Çağrı Tekin dışında eksik bulunmazken, final niteliğindeki maçlarda başarılı sonuçlar aldıklarını hatırlatan Başkan Rıza Karakaya takımına güvendiğini söyledi. İlk yarının son haftalarındaki bocalamanın ardından Çatalcaspor ve Kemerspor galibiyetleri ile ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Başkan Karakaya, "Takım sezon başındaki havasını yeniden yakaladı. Pazar günü İstanbul'da çok kritik bir müsabaka bizi bekliyor. Tek hedefimiz bu maçı kazanıp, ikinci sıradaki Düzcespor'un da takılmasıyla koltuğu yeniden ele geçermek. Bunu başaracak gücümüz var" dedi. FOTOĞRAFLI