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Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un galibiyet hasreti sürüyor

BODRUM, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde şampiyonluk mücadelesi veren Hatayspor'a 5-0 mağlup olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, düşme korkusunu iyice hissetmeye başladı.  Son 8 maçından galibiyet çıkaramayan yeşil-beyazlılar,...

Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un galibiyet hasreti sürüyor

BODRUM, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde şampiyonluk mücadelesi veren Hatayspor'a 5-0 mağlup olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, düşme korkusunu iyice hissetmeye başladı. 
Son 8 maçından galibiyet çıkaramayan yeşil-beyazlılar, 19 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı. Ligdeki 14'üncü mağlubiyetini alan Muğla temsilcisi evinde son 4 maçta gol sevinci yaşamadı. İnegölspor ve Kastamonuspor 1966 ile golsüz berabere kalan Bodrumspor, Amed Sportif'e 2-0, Hatayspor'a da 5-0'lık skorlarla mağlup oldu.
 

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