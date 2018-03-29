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Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Tuzlaspor maçı 1 TL

Nilüfer DEMİR / BODRUM, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Mersin İdmanyurdu ve Sivas Belediyespor galibiyetleriyle kümede kalma umutlarını artıran düşme hattındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un bu hafta evinde oynayacağı Tuzlaspor...

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Tuzlaspor maçı 1 TL

Nilüfer DEMİR / BODRUM, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Mersin İdmanyurdu ve Sivas Belediyespor galibiyetleriyle kümede kalma umutlarını artıran düşme hattındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un bu hafta evinde oynayacağı Tuzlaspor karşılaşmasının bilet fiyatı 1 TL olarak açıklandı.
Düşme hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada taraftarın desteğine ihtiyaç duyan yeşil-beyazlılarda taraftarlar da duyurular yaparak tüm ilçe halkını maça davet etti. Taraftarlar, kritik maç öncesi cumartesi tesislere gelerek takıma moral verecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor'da tedavisi süren Mehmet Albayrak dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Maç öncesi Bodrum'un 25, kurtuluş barajındaki Tuzla'nın 29 puanı var.

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