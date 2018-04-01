Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Tuzlaspor: 1-0

Nilüfer DEMİR / BODRUM, ()

STAT: İlçe

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Murat Temel (xx), Vural Gül (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Birkan (xx) - Erkan (xx), Agah Oktay (xxx), Emre Şahin (xxx), Muhammet Aran (xx), Emre Balak (xx), Mehmet İncebacak (xx) (Dk. 88 Mesut), Orhan (xx), Erçağ (x) (Dk. 62 Batuhan xx), Medeni (xx), Çağrı (x) (Dk. 57 Şaban (xxx)

TUZLASPOR: İsmail (xxx) - Emre (xx), Mehmet Ozan (x), Tuna (x), Bülent (x), Turgay (xx), Kerem (xx), Hacı Mustafa (x) (Dk. 71 Berat Ali xx), Sadık (xxx) (Dk. 89 Can Demir(?), Murat (xx) (Dk. 82 Mehmet Çakır x), Gökcan (x)

GOL: Dk. 90+5 Şaban (Bodrum Bld. Bodrum)

SARI KARTLAR: Medeni, Erkan, Emre Şahin (Bodrum Bld Bodrum), Kerem, Bülent (Tuzlaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Çağrı (Yedek kulübesinde) (Bodrum Bld. Bodrum)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 galibiyetle düşme hattından kurtulma yarışında umutlanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, en yakın rakiplerinden Tuzlaspor'u da evinde son dakika golüyle mağlup etmeyi başardı: 1-0. İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 90+5. dakikada Şaban attı. Golden önce iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlikte oyundan çıkan yedek kulübesindeki Çağrı kırmızı kart gördü. Grupta bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanan ev sahibi ekip, puanını 28'e çıkartarak Bucaspor'u yakaladı.

7'nci dakikada Tuzlaspor atağında sağ kanattan Hacı Mustafa'nın ortası ile buluşan Gökçe'nin vuruşunu kaleci Birkan kurtardı.

10'uncu dakikada Bodrumspor'un sol kanattan yaptığı atakta Emre Şahin'in ceza sahası çizgisi üzerindeki vuruşu defansa çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci İsmail son anda gole izin vermedi.

15'inci dakikada Bodrumspor atağında Emre Şahin, ceza sahası içerisinde kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldı. Emre Şahin, İsmail'le girdiği mücadelede yerde kalınca Bodrumsporlular penaltı bekledi. Hakem Sarper Barış Saka oyunu devam ettirdi.

41'inci dakikada Bodrumspor'dan Emre Şahin sol kanattan ortaladı, Çağrı'nın altı pas içinden şutu kalecide kaldı.

73'üncü dakikada Bodrumsporun sol kanattan yaptığı atakta Emre Şahin'in ortasında Agah Oktay ceza sahası içerisinde topla buluştu. Agah Oktay'ın defanstan dönen şutunu Şaban tamamlamak istedi. Kaleci İsmail gole geçit vermedi.

90+3'üncü dakikada futbolcular arasında yaşanan gerginlikte Bodrumspor'da oyundan çıkan Çağrı, yedek kulübesinde döndürcü hakemle girgidi dialog sonrası kırmızı kart gördü.

90+5'inci dakikada Bodrum'un galibiyet golü geldi. Emre Balak'ın sağdan kullandığı korner kaleci İsmail'den sekti. Şaban karambolde topa son dokunup skou belirleyen isim oldu: 1-0.

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