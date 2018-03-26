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Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Daşgün: "Kesinlikle lige tutunacağız"

BODRUM, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5-2'lik Mersin İdmanyurdu galibiyetinin ardından Play-Off potasında yer alan Sivas Belediyespor'u da deplasmanda 2-1 yenen düşme hattındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor, kendine geldi. Teknik direktör...

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Daşgün: "Kesinlikle lige tutunacağız"

BODRUM, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5-2'lik Mersin İdmanyurdu galibiyetinin ardından Play-Off potasında yer alan Sivas Belediyespor'u da deplasmanda 2-1 yenen düşme hattındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor, kendine geldi. Teknik direktör Tarık Daşgün, 2 haftada alınan 6 puanın kendilerine büyük bir özgüven verdiğini belirterek, "Taraftarımız rahat olsun. Kesinlikle lige tutunacağız. Sivas Belediyespor galibiyetiyle ligde kalma adına yüzde 70 adım attık" diye konuştu. 
Geride kalan 6 hafta için iddialı konuşan Tarık Daşgün, "Mersin ve Sivas maçlarından önce futbolcularımızın morali çok bozuktu. Takımda bir panik havası vardı. Adeta oyuncular dağılmıştı. Futbolcularımı en iyi şekilde motive etmeye çalıştım. Sürekli takımla konuşmalar yaptık. Artık bu galibiyetlerin ardından konuşmaya gerek yok. Takımımız potansiyelini gördü. Bundan sonra kolay kolay puan vermeyiz" yorumunu yaptı.
Bodrumspor, üst basamağındaki Bucaspor'la olan farkı 2 puana indirdi.

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