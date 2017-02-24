Bodrum Belediyesi Bodrumspor taraftarlarına yasak

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup lideri Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un pazar günü deplasmanda en yakın takipçisi Düzcespor ile oynayacağı maça Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu taraftarların alınmayacağı açıklandı.Düzce İlçe Güvenlik Kurulu'nun, Bodrumsporlu taraftarların müsabakaya alınmaması yolundaki kararı yeşil beyazlı kulüpte büyük şaşkınlık yaratırken, yönetim yaptığı açıklamada, "Gittikleri her deplasmanda kalıcı dostluklar kuran taraftarımıza uygulanan bu yasağı üzüntüyle karşılıyoruz" ifadesine yer verdi.Bu arada Düzce'deki otellerin Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un konaklama telebine olumsuz cevap verdiği iddia edilirken, 40 kilometre mesafedeki Bolu'da kalacaklarını açıklayan yöneticiler, "Türkiye'nin dünyaya açılan en medeni kapısı olduğu bilinciyle Bodrum'a gelen tüm takımlara gösterdiğimiz misafirperverlik ortadayken, yaşanan bu gelişmeler bizleri derinden üzmüştür. Ancak biz gittiğimiz her yere sevgi götürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Ligin ilk yarısında Bodrum'da oynanan maçı Bodrum Belediyesi Bodrumspor 6-2 kazanmıştı.