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Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Sancaktepe Belediyespor: 3-2

Mehmet Can MERAL / BODRUM () STAT: İlçe HAKEMLER: Hakan Ergin (xx), Emir Kılıçarslan (xx), İsmail Taygun Tasalı (xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Berat (xx) - Muhammet (xx), Talha (xx) (Dk. 71 Gökhan xxx), Orhan Aktaş (xxx), İzzet (xx),...

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Sancaktepe Belediyespor: 3-2

Mehmet Can MERAL / BODRUM ()

STAT: İlçe
HAKEMLER: Hakan Ergin (xx), Emir Kılıçarslan (xx), İsmail Taygun Tasalı (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Berat (xx) - Muhammet (xx), Talha (xx) (Dk. 71 Gökhan xxx), Orhan Aktaş (xxx), İzzet (xx), Mustafa Sevgi (xxx), Seyid Ahmet (xx), Cem (xxx), Şaban (x) (Dk. 61 Göksu xxx), Emrecan (xx), Emirhan (x) (Dk. 46 Celal xxx)
SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Hüseyin (x) - Can Demir (x), Mehmet Abdullah (x), Alper (x), Alaattin Hamza (xx), İrfan (xx), Serkan (xx) (Dk. 81 Bilal x), Semih (xx) (Dk. 46 Samet x), Oğuz (xx) (Dk. 64 Onur x), Mert (xx), Oğuzhan (xxx)
GOLLER: Dk. 47 Celal, Dk. 63 (P) Orhan Aktaş, Dk. 90 Cem (Bodrum Bld Bodrum) - Dk. 40 - Dk. 52 Oğuzhan (Sancaktepe Bld)
KIRMIZI KART: Dk. 79 Can Demir (Sancaktepe Bld)
SARI KARTLAR: Talha (Bodrum Bld Bodrum) - İrfan, Can Demir (Sancaktepe Bld)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son maçında iddiası bulunmayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor evinde Sancaktepe Belediyespor'u geriden gelip 3-2 mağlup etti. İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin 40 ve 52'nci dakikalarda Oğuzhan'la bulduğu gollere Bodrum, 47'nci dakikada Celal, 63'üncü dakikada penaltıdan Orhan Aktaş ve 90ıncı dakikada Cem'le yanıt verdi. Konuk ekipte Can Demir, 79'uncu dakikada kırmızı kart gördü. Bu skorla Sancaktepe sezonu 53 puanla 6'ncı, Bodrumspor ise 52 puanla 7'nci sırada tamamladı.

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