Bodrum Belediyesi Bodrumspor pazar günü başlıyor

Hazırlıklarını Bodrum'da sürdürecek yeşil beyazlıların Başkanı Rıza Karakaya, ikinci yarıya iddialı gireceklerini belirterek, "Taraftarımız rahat olsun. Uğur'un ardından bir futbolcuyla daha anlaşma sağlayacağız. Zirveye oynamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Yapacağımız iyi takviyeler ve geçireceğimiz hazırlık kampıyla güçlü bir ekip oluştaracağız" dedi.
Hazırlıklarını Bodrum'da sürdürecek yeşil beyazlıların Başkanı Rıza Karakaya, ikinci yarıya iddialı gireceklerini belirterek, "Taraftarımız rahat olsun. Uğur'un ardından bir futbolcuyla daha anlaşma sağlayacağız. Zirveye oynamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Yapacağımız iyi takviyeler ve geçireceğimiz hazırlık kampıyla güçlü bir ekip oluştaracağız" dedi.