Bodrum Belediyesi Bodrumspor pazar günü başlıyor

DARICA Gençlerbirliği'nden forvet Uğur'la ön anlaşma imzalayan Spor Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup takımı Bodrum Belediyesi Bodrumspor, devre hazırlıklarına pazar günü başlayacak.

Hazırlıklarını Bodrum'da sürdürecek yeşil beyazlıların Başkanı Rıza Karakaya, ikinci yarıya iddialı gireceklerini belirterek, "Taraftarımız rahat olsun. Uğur'un ardından bir futbolcuyla daha anlaşma sağlayacağız. Zirveye oynamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Yapacağımız iyi takviyeler ve geçireceğimiz hazırlık kampıyla güçlü bir ekip oluştaracağız" dedi.