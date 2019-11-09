Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Niğde Anadolu FK: 3-0
BODRUM, () STAT: İlçe HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx), Hüseyin Can (xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih (xxx) - İzzet (xxx), Gökhan (xx), Muhammet (xxx) (Dk. 90 Talha), Emre Özkan (xxx), Erkan (xx), Emirhan (xx)...
BODRUM, ()
STAT: İlçe
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx), Hüseyin Can (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih (xxx) - İzzet (xxx), Gökhan (xx), Muhammet (xxx) (Dk. 90 Talha), Emre Özkan (xxx), Erkan (xx), Emirhan (xx) (Dk. 46 Mustafa Sevgi xx), Oğuzhan (xx), Batuhan (xxx), Ozan (xxx) (Dk. 90 Emrecan), Celal (xxx)
NİĞDE ANADOLU FK: Muhammet Taha (x) - Metehan (x), Atalay (xx) (Dk. 32 Enes xx), Altar Han (x), Berkehan (x), Mustafa Emirhan (xx), Fatih (x) (Dk. 51 Berkin xx), Embiya (x) (Dk. 68 Enis x), Aykut (xx), Mustafa Hakkı (x), Recep (x)
GOLLER: Dk. 33 (Pen.) Ozan, Dk. 49 Batuhan, Dk. 90 Celal (Bodrum Bld Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Emirhan, Ozan, İzzet (Bodrum Bld Bodrumspor) - Recep (Niğde Anadolu FK)
KIRMIZI KART: Dk. 31 Muhammet Taha (Niğde Anadolu FK)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3 maçlık galibiyet hasretine evinde Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 3-0 yenerek son verdi. İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 33'üncü dakikada penaltıdan Ozan, 49'uncu dakikada Batuhan ve 90'ıncı dakikada Celal attı. Konuk ekipten kaleci Muhammet Taha, penaltı pozisyonunda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla Bodrumspor 13 puana ulaşıp rahat bir nefes alırken, Niğde ise 4 puanla düşme hattında kaldı.
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