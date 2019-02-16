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Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Niğde Anadolu: 1-1

Mehmet Can MERAL / BODRUM, () STAT: İlçe HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Murat Taşçıkar (xx), Murat Erölmez (xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya (xx) - Özgür İleri (xx), Hüseyin (xxx) (Dk. 89 Seyid Ahmet), Göksu (xx), Harun (x)...

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Niğde Anadolu: 1-1

Mehmet Can MERAL / BODRUM, ()

STAT: İlçe
HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Murat Taşçıkar (xx), Murat Erölmez (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya (xx) - Özgür İleri (xx), Hüseyin (xxx) (Dk. 89 Seyid Ahmet), Göksu (xx), Harun (x) (Dk. 69 Cem xxx), Orhan Aktaş (xx), İzzet (x), Emre Şahin (xx) (Dk. 80 Erkan x), Ozan (x), Özgür Yılmaz (xx), Orhan Şam (xx)
NİĞDE ANADOLU: Ali Emre (xx) - Seydi (xxx), Yusuf Yalçın (xx), İsmail (xx), Süleyman (x) (Dk. 75 Şevki xxx), Egehan (x) (Dk. 69 Olcay xx), İzlem Anıl (xx), Musa Caner (xxx), Alper Kadir (x) (Dk. 86 Enis), Berkay (xx), Hamit (xx)
GOLLER: Dk. 70 Cem (Bodrum Bld Bodrum), Dk. 90+4 Musa Caner (Niğde Anadolu)
SARI KARTLAR: Seydi, Alper (Niğde Anadolu), Özgür İleri (Bodrum Bld Bodrum)

TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde öne geçtiği maçta Niğde Anadolu'yla uzatmada kalesinde gördüğü golle berabere kaldı: 1-1.
İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlıların golünü 70. dakikada Cem atarken, konuk ekip 90+4. dakikada Caner'le puanı kurtardı. Bu skorla Bodrumspor 36 puana ulaştı.
70. dakikada Bodrumspor öne geçti. Orhan Aktaş'ın derinlemesine pasıyla topla buluşan Cem, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.
90+4. dakikada skora eşitlik geldi. Bodrumspor ceza sahasında oluşan karambolde topu son olarak önünde bulan Musat Caner, kaleci Kaya'yı avlayıp skoru belirledi: 1-1.

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