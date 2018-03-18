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Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Mersin İdmanyurdu: 5-2

Yaşar ANTER / BODRUM,() -  STAT: İlçe HAKEMLER: Tolga Ahmet Kalaycı (xx), Alper Uslu (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammed Birkan (xx) - Erkan (xx), Abdullah (xx), Emre Şahin (xxx), Erçağ (xxx) (Dk. 81 Erhan...

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Mersin İdmanyurdu: 5-2

Yaşar ANTER / BODRUM,() - 

STAT: İlçe
HAKEMLER: Tolga Ahmet Kalaycı (xx), Alper Uslu (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammed Birkan (xx) - Erkan (xx), Abdullah (xx), Emre Şahin (xxx), Erçağ (xxx) (Dk. 81 Erhan x), Muhammet Aran (xx), Emre Balak (xxx), Orhan (xx), Mehmet Bağlı (xxx) (Dk. 60 Mehmet İncebacak xx), Medeni (xx), Çağrı (xxxx) (Dk. 73 Şaban xx)
MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre (x) - Kudbettin Tekin (x), Emrah (xx), Bekir Can (xxx) (Dk. 87 Ömer), Mustafa (xx), Mert (x) (Dk. 60 Mert Ünel xx, Batuhan (x) (Dk. 46 Enes Samet xx), Emir Kaan (xx), Doğukan (x), Emre Can (xx), Oğuz Can (x)
GOLLER: Dk. 9 Emre Şahin, Dk. 22 Mustafa (Kendi kalesine), Dk. 23 Mehmet Bağlı, Dk. 28 ve 65 Çağrı (Bodrum Bld Bodrum), Dk. 68 Bekir Can, Dk. 87 (Pen.) Emrah (Mersin İdmanyurdu)
SARI KARTLAR: Mustafa, Emrah (Mersin İdmanyurdu), Muhammet Aran (Bodrum Bld Bodrum)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 maçtır galip gelemeyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, küme düşmesi haftalar önce kesinleşen son sıradaki Mersin İdmanyurdu'nu mağlup etti, düşme hattından kurtulma yarışında umutlandı: 5-2.
İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada Emre Şahin, 22'nci dakikada kendi kalesine Mustafa, 23'üncü dakikada Mehmet Bağlı ile 28 ve 65'inci dakikalarda Çağrı attı. Konuk Mersin'in golleri 68'inci dakikada Bekir Can ve 87'nci dakikada penaltıdan Emrah'tan geldi. Bu skorla Bodrumspor, puanını 22'ye çıkarmasına rağmen kurtuluş hattının yine 4 puan gerisinde kaldı.
Borçları nedeniyle 21 puanı silinen Mersin ise, eksi 18 puanda.
(FOTOĞRAFLI)

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