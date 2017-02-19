Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kırıkhanspor: 2-0

Hülya ELTEŞ / BODRUM, ()

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Habip Tiryaki (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Gökhan (xx)- Agah (xx), Tolga (xx), Erkan (xxx), Mehmet (xxx) (Dk.90+3 Muhammed Kerem), Erhan Karayer (xx), Muhammet Aran (xxx), Emrah Öztürk (xx), Uğur (xx) (Dk.90 Emrah Kaya), Celal (xxx), Çağrı (xxx) (Dk.76 Ali xx)

KIRIKHANSPOR: Lokman (x)- Mustafa Acar (x), Mustafa Olcaytu (xx), Bilal (xx), Alican Tez (x) (Dk.59 Murat Kara x), Ömer (xx), İlker (x) (Dk. 24 Yasin xx), Hüseyin (xx), Güven (x), Sercan (x) (Dk.79 Bedri Can x), Alican Özaltun (x)

GOLLER: Dk.53 Çağrı, Dk.60 Mehmet (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Çağrı (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Ömer, Alican Tez, Hüseyin (Kırıkhanspor)

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 23'üncü hafta mücadelesinde lider Bodrum Belediyesi Bodrumspor evinde takipçisi Kırıkhanspor'u 2-0 yenerek zirvedeki yerini perçinledi.

Bu galibiyetle 3'te 3 yapan Bodrum temsilcisi 44 puana ulaşırken, konuk takım 40 puanda kaldı. Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Kaymakam Bekir Yılmaz karşılaşmayı protokol tribününden izledi. Devre arasında stadın dışına çıkıp tekrar farklı bir kapıdan tekrar içeri girmek isteyen Bodrumsporlu taraftarlar ile polis arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

12'nci dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor kazandığı serbest vuruşta Uğur sağdan ceza sahasına ortaladı. Muhammet Aran'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

26'ıncı dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor gole yaklaştı. Bu dakikada sağdan Uğur'un kestiği topa iyi yükselen Çağrı'nın kafa şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Ceza sahasında oluşan karambolde Bodrum ekibi fırsattan yararlanamadı.

36'ıncı dakikada Uğur'un yine sağdan ortasında Celal bekletmeden vurdu, ancak çerçeveyi tutturamadı.

53'üncü dakikada orta sahada kaptığı topla sol kanattan ilerleyen Erkan, ceza sahasına ortaladı. Müsait durumda topla buluşan Çağrı düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

60'ıncı dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor farkı 2'ye çıkardı. Kendi getirdiği topla rakip defanstan sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet yerden bir vuruşla kaleci Lokman'ı avladı: 2-0.



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