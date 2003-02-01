Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kemerspor 2003: 2-1

Hülya ELTEŞ / BODRUM, ()

STAT: İlçe

HAKEMLER: Burak Özcan (xx), Ali Orhun Kara (xx), Emre Alagöz (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Gökhan (xxx) - Erkan (xxx), Agah Oktay (xx) (Dk. 86 Muhammed Aran), Enes (xxx), Tufan Zahit (xx) (Dk.17 Ali xx), Tolga (xxx), Mehmet (xxx), Erhan Karayer (xx), Emrah Öztürk (xxx), Uğur (xxx) (Dk. 67 Muhammed Kerem xx), Çağrı (xxx)

KEMERSPOR 2003: Hüseyin (xx) - Sergen (xx) (Dk.83 Hasan), Oğuz (xxx), Ufuk (x), Burak (x), Umut (x), Volkan (xx), Veli (xx), Tahir (xx) (Dk. 74 Barış xx), Deniz (xxx) (Dk. 64 Zekeriya x), Ali (xx)

GOLLER: Dk. 6 Deniz (Kemerspor 2003), Dk. 35 Çağrı, Dk. 45+2 Mehmet ( Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Çağrın, Erhan Karayer, Emrah Öztürk ( Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Çatalcaspor'u deplasmanda yenerek nokta koyan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, tehlikeli bögeden uzak durmaya çalışan Kemerspor 2003'ü 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı. 6'ncı dakikada Deniz'in ayağından yediği golle 1-0 yenik duruma düşen ev sahibi takım, 35'inci dakikada Çağrı ile skoru eşitledikten sonra 45+2. dakikada Mehmet'le galibiyete uzandı. Bu sonuçla puanını 34'e çıkaran Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3'üncü basamağa tırmandı.

6. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kemerspor 2003 atağında Umut'un ortasında topla buluşan Deniz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

35. dakikada ev sahibi takım skora denge gitirdi. Uğur'un sağ kanattan kullandığı korner atışından gelen topu iyi takip eden Çağrı, penaltı noktası üzerinden şık bir voleyle kaleci Hüseyin'i avladı: 1-1.

45+2. dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor ikinci golü buldu. Sağ kanattan bindiren Uğur'un akıl dolu pasıyla buluşan Mehmet topu ağlara bıraktı: 1-2.

65. dakikada Emrah Öztürk'ün pasıyla buluşan Agah Oktay kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak Hüseyin gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 bitti.

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