Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Ortadoğu göndermesi
Erdoğan: Rejim değil sistem değişikliği
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Türk sporu önemli bir ismini...
İran, Türk ve Rus heyeti Astana öncesi bir araya geldi
İran, Türk ve Rus heyeti...
Taksiye indi bindi ücreti :8 lira 75 kuruş
Taksiye indi bindi ücreti :8...

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kemerspor 2003: 2-1

Hülya ELTEŞ / BODRUM, () STAT: İlçe HAKEMLER: Burak Özcan (xx), Ali Orhun Kara (xx), Emre Alagöz (xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Gökhan (xxx) - Erkan (xxx), Agah Oktay (xx) (Dk. 86 Muhammed Aran), Enes (xxx), Tufan Zahit (xx) (Dk.17 Ali xx),...

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kemerspor 2003: 2-1

Hülya ELTEŞ / BODRUM, ()
STAT: İlçe
HAKEMLER: Burak Özcan (xx), Ali Orhun Kara (xx), Emre Alagöz (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Gökhan (xxx) - Erkan (xxx), Agah Oktay (xx) (Dk. 86 Muhammed Aran), Enes (xxx), Tufan Zahit (xx) (Dk.17 Ali xx), Tolga (xxx), Mehmet (xxx), Erhan Karayer (xx), Emrah Öztürk (xxx), Uğur (xxx) (Dk. 67 Muhammed Kerem xx), Çağrı (xxx)
KEMERSPOR 2003:  Hüseyin (xx) - Sergen (xx) (Dk.83 Hasan), Oğuz (xxx), Ufuk (x), Burak (x), Umut (x), Volkan (xx), Veli (xx), Tahir (xx) (Dk. 74 Barış xx), Deniz (xxx) (Dk. 64 Zekeriya x), Ali (xx)
GOLLER: Dk. 6 Deniz (Kemerspor 2003), Dk. 35 Çağrı, Dk. 45+2 Mehmet ( Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Çağrın, Erhan Karayer, Emrah Öztürk ( Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Çatalcaspor'u deplasmanda yenerek nokta koyan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, tehlikeli bögeden uzak durmaya çalışan Kemerspor 2003'ü 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı. 6'ncı dakikada Deniz'in ayağından yediği golle 1-0 yenik duruma düşen ev sahibi takım, 35'inci dakikada Çağrı ile skoru eşitledikten sonra 45+2. dakikada Mehmet'le galibiyete uzandı. Bu sonuçla puanını 34'e çıkaran  Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3'üncü basamağa tırmandı.
6. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kemerspor 2003 atağında Umut'un ortasında topla buluşan Deniz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
35. dakikada ev sahibi takım skora denge gitirdi. Uğur'un sağ kanattan kullandığı korner atışından gelen topu iyi takip eden Çağrı, penaltı noktası üzerinden şık bir voleyle kaleci Hüseyin'i avladı: 1-1.
45+2. dakikada  Bodrum Belediyesi Bodrumspor ikinci golü buldu. Sağ kanattan bindiren Uğur'un akıl dolu pasıyla buluşan Mehmet topu ağlara bıraktı: 1-2.
65. dakikada Emrah Öztürk'ün pasıyla buluşan Agah Oktay kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak Hüseyin gole izin vermedi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 bitti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55