banner314

banner325

Son Dakika

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Kastamonuspor 1966: 1-5

BODRUM, () -  STAT: Bodrum İlçe HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Kadir Kantekin (xx), İsmail Taygun Tasalı (xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih (x) - Medeni (x), Muhammet (x), Orham Şam (x), Emre Özkan (x), Sergen (x) (Dk. 84 Emre), Emirhan...

SPOR 05.10.2019, 17:36
Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Kastamonuspor 1966: 1-5

BODRUM, () - 

STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Kadir Kantekin (xx), İsmail Taygun Tasalı (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih (x) - Medeni (x), Muhammet (x), Orham Şam (x), Emre Özkan (x), Sergen (x) (Dk. 84 Emre), Emirhan (xx), Batuhan (xx), Mustafa Sevgi (x) (Dk. 57 Altuğ x), Hüseyin Kala (x) (Dk. 57 Şaban x), Celal (xx)
KASTAMONUSPOR 1966: İsmail Şahmalı (xx) - Recep (xxx), Alican (xx) (Dk. 65 Ömer xx), Doğanay (xx), Metincan (xxx) (Dk. 69 Yusuf xxx), Berkay (xxx) (Dk. 80 Nezir), Harun (xx), İlyas Çakmak (xxx), Faruk (xxx), Özgür (xx), Hakan (xx)
GOLLER: Dk. 39 ve Dk. 53 İlyas Çakmak, Dk. 45 Metincan, Dk. 57 Berkay, Dk. 77 Yusuf (Kastamonuspor) - Dk. 64 Batuhan (Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Celal, Orhan Şam, Hüseyin Kala, Muhammet, Şaban (Bodrumspor) - Recep, İlyas, Hakan (Kastamonuspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Eyüpspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, seyircisi önünde karşılaştığı Kastamonuspor 1966'ya 5-1 mağlup olarak bozguna uğradı. Konuk ekipte 39'uncu ve 53'üncü dakikalarda İlyas, 45'inci dakikada Metincan, 57'nci dakikada Berkay, 77'nci dakikada ise Yusuf rakip fileleri sarsarken, Bodrum'un tek golünü 64'üncü dakikada Batuhan attı. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar 5 puanda kalırken, Kastamonu temsilcisi 9 puana ulaşarak üst üste 3'üncü galibiyetini aldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:57
İkindi 16:11
Akşam 18:47
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Trabzonspor 6 9
8. Sivasspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 7 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 7 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 8 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Brighton 8 9
13. Sheffield United 7 8
14. Wolverhampton 7 7
15. Southampton 7 7
16. Everton 7 7
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Levante 8 11
10. Eibar 8 9
11. Valencia 7 9
12. Real Valladolid 7 9
13. Real Betis 8 9
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2