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Bodrum Belediyesi Bodrumspor - İnegölspor: 0-0

Hülya ELTEŞ / BODRUM, () STAT: Bodrum İlçe HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Tolga Dede (xx), Mustafa Cüneyd Çalışkan (xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammed Birkan (xxx) - Erkan (xxx), Abdullah (xx) (Dk. 77 Çağrı xx), Medeni (x), Şaban...

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - İnegölspor: 0-0

Hülya ELTEŞ / BODRUM, ()

STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Tolga Dede (xx), Mustafa Cüneyd Çalışkan (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammed Birkan (xxx) - Erkan (xxx), Abdullah (xx) (Dk. 77 Çağrı xx), Medeni (x), Şaban (xx), Emre Şahin (x) (Dk. 59 Mehmet İncebacak xx), Mesut (xx), Erhan (xx), Muhammet Aran (xxx), Emre Balak (x) (Dk. 31 Tolga xx), Orhan (xx) 
İNEGÖLSPOR: Şener (xxx) - Kemal (xx), İsa (xxx), Gökhan (xxx), Okan (xx) (Dk. 75 Cengiz xx), Emrah (xx), Enes (xxx) (Dk. 90 Ali Sakal), Raif (xx), Emirhan (xxx), Anıl (x), Barış Sinan (x) (Dk. 67 Kaan xx)
SARI KARTLAR: Abdullah, Muhammet Aran (Bodrum Bld Bodrum), Emirhan, Raif (İnegölspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde İnegölspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu skorla Bodrum puanını 17'ye, İnegöl ise 33'e çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9'uncu dakikada Bodrumspor atağında Emre Şahin'in ceza sahasının hemen yanından kullandığı serbest vuruşta Şaban'ın vuruşu az farkla auta çıktı.
13'üncü dakikada Bodrumsporlu Emre Şahin topla ceza sahası içine girerken yerde kaldı. Hakemin devam kararı ev sahibi ekibin teknik heyeti ve taraftarların tepkisini çekti.
17'nci dakikada ev sahibinin sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda Muhammet Aran, topu ceza sahasında Şaban'ın önüne indirdi. Şaban'ın şutu defanstan döndü.
39'uncu dakikada İnegölspor atağında ceza alanında Okan'ın şutunu kaleci Muhammed Birkan kurtardı.
51'inci dakikada Bodrumlu Mesut'un sol kanattan ortasına Şaban'ın kafa şutu az farkla auta çıktı. 
77'nci dakikada ev sahibinde Orhan'ın ortasında Mehmet İncebacak'ın şutunu kaleci Şener kurtardı.
Maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

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