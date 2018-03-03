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Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Hatayspor: 0-5

Hülya ELTEŞ / BODRUM, () STAT: İlçe HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Mücahit Değirmenci (xx), Mehmet Can Küçük (xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Birkan (x) - Erkan (xx), Emre Şahin (x) (Dk. 46 Mesut x), Tolga (xx), Batuhan (x), Erhan...

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Hatayspor: 0-5

Hülya ELTEŞ / BODRUM, ()

STAT: İlçe
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Mücahit Değirmenci (xx), Mehmet Can Küçük (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Birkan (x) - Erkan (xx), Emre Şahin (x) (Dk. 46 Mesut x), Tolga (xx), Batuhan (x), Erhan (x) (Dk. 61 Erçağ) x, Emre Balak (x), Orhan (xx), Mehmet (x) (Dk. 75 Şaban x), Medeni (x), Çağrı (xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx) - Murat (xx), Soner (xxx), Sadi (xx), Mesut (xx), Oğuz (xx), Yılmaz (xxxx), Selim (xxx) (Dk. 81 Faruk), Mehmet (x) (Dk. 42 Hamza xxx), Caner (xxx), Sinan (xxx) (Dk. 84 Taha xx)
GOLLER: Dk. 46 ve Dk. 81 Yılmaz, Dk. 66 Caner, Dk. 79 Sinan, Dk. 90 Taha (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Erçağ (Bodrumspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor evinde şampiyonluk mücadelesi veren Hatayspor'a 5-0 yenilerek umut tüketti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında konuk Hatayspor gol şov yaptı. Önce 46'da Yılmaz'la perdeyi açan Hatayspor, Caner, Sinan, bir kez daha Yılmaz ve Taha ile farka gitti. Bu sonuçla Bodrumspor 19 puanda kalıp düşme hattından çıkamadı. Hatayspor ise 55 puana yükselip puan kaybeden lider Menemen Belediyespor'un ensesine yapıştı.  

22'nci dakikada Hatayspor atağında topla buluşan Sinan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. 
27'nci dakikada orta alandan topu kapan Caner'in şutunu kaleci Birkan son anda kurtardı.
46'ncı dakikada Hatayspor gol perdesini açtı. Selim'in sağ kanattan ortasında Yılmaz kafayı vurdu, kaleci Birkan çaresiz kaldı: 0-1.
66'ncı dakikada Hatayspor golleri ikiledi. Mesut'un kullandığı serbest vuruşta topu dokunan Caner tabelayı yine değiştirdi: 0-2. 
79'uncu dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan atağa kalkan Caner'in ortaladığı topa kafayla dokunan Sinan fileleri sarstı: 0-3. 
81'inci dakikada Yılmaz kendisinin ikinci, takımının dördüncü golüne imza attı. Ceza sahasında topla buluşan Yılmaz düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-4. 
90+1'inci dakikada Hamza'nın pasında topu kaleye gönderen Taha maçın sonucunu belirledi: 0-5. 

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