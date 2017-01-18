Bodrum Belediyesi Bodrumspor Erhan'la imzaladı

Futbola Ankara DSİ Spor'da başylayıp Osmanlıspor'da profesyonel olan deneyimli file bekçisi Bugsaşspor, Keçiörengücü, Çubukspor, Tokatspor, Körfez İskenderunspor, Bandırmaspor, Erzin Belediyespor ve Adliyespor'da da forma giydi. Kariyerinde 3'üncü Lig'de 90, 2'nci Lig'de 83, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta görev yapan Erhan, daha önce Bandırmaspor ve Adliyespor'da play off tecrübesi yaşadı. Usta eldiven ilk yarıda Kırıkkalespor'da 16 maçta da oynadı ve tümünde 90 dakika sahada kaldı. FOTOĞRAFLI
Futbola Ankara DSİ Spor'da başylayıp Osmanlıspor'da profesyonel olan deneyimli file bekçisi Bugsaşspor, Keçiörengücü, Çubukspor, Tokatspor, Körfez İskenderunspor, Bandırmaspor, Erzin Belediyespor ve Adliyespor'da da forma giydi. Kariyerinde 3'üncü Lig'de 90, 2'nci Lig'de 83, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta görev yapan Erhan, daha önce Bandırmaspor ve Adliyespor'da play off tecrübesi yaşadı. Usta eldiven ilk yarıda Kırıkkalespor'da 16 maçta da oynadı ve tümünde 90 dakika sahada kaldı. FOTOĞRAFLI