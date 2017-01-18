Bodrum Belediyesi Bodrumspor Erhan'la imzaladı

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Türk Metal Kırıkkalespor'dan kaleci Erhan Kuşkapan'ı renklerine bağladı. 29 yaşındaki file bekçisi, yeşil beyazlı ekiple 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak takımla çalışmalara başladı.

Futbola Ankara DSİ Spor'da başylayıp Osmanlıspor'da profesyonel olan deneyimli file bekçisi Bugsaşspor, Keçiörengücü, Çubukspor, Tokatspor, Körfez İskenderunspor, Bandırmaspor, Erzin Belediyespor ve Adliyespor'da da forma giydi. Kariyerinde 3'üncü Lig'de 90, 2'nci Lig'de 83, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta görev yapan Erhan, daha önce Bandırmaspor ve Adliyespor'da play off tecrübesi yaşadı. Usta eldiven ilk yarıda Kırıkkalespor'da 16 maçta da oynadı ve tümünde 90 dakika sahada kaldı. FOTOĞRAFLI