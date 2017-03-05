Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Dersimspor: 1-0

Hülya ELTEŞ / BODRUM, ()

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Gürel Uzuner (x), Özgür Fatih Kalaycı (x), Boran Turhan (x)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Gökhan (xx)- Agah (xx), Tolga (xx), Ali (xxx) (Dk.71 Emre xx), Mehmet (xxx), Erhan Karayer (xx), Muhammet Aran (xxx), Emrah Öztürk (xx), Uğur (xxx) (Dk.78 Kerem xx), Celal (xxx) (Dk.87 Enes), Çağrı (xxxx)

DERSİMSPOR: Barış (x)- Taner (x) (Dk.86 Mert), Emrah (xx), Ahmet Buğrahan (xx), Koray (x), Fuat (xx), Fırat (x), Murat (xx), Koray (x) (Dk.57 Heybet xx), İlhan (x) (Dk.66 Onur xx), Fatih (x)

GOL: Dk.15 Çağrı (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Tolga (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Fuat (Dersimspor)

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Bodrum Belediyesi Bodrumspor evinde küme düşme hattındaki Dersimspor'u 1-0 mağlup ederek son 8 maçta yadinci, üst üste beşinci galibiyetini aldı.

15'inci dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor atağında sağ kanattan Uğur'un ortasında Çağrı güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

20'inci dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor Uğur'un sağdan kullandığı kornerde ceza sahası karıştı. Oluşan karambolde Çağrı'nın vuruşunda top Dersimspor defansına çarparak bir kez daha kornere çıktı. Pozisyonun devamında sonuç gelmedi.

28'inci dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu Uğur'un frikikten şık vuruşunda Dersimspor kalecisi Barış topu aynı güzellikte kornere çeldi.

55'inci dakikada konuk takım atağında İlhan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.

65'inci dakikada Dersimspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Fırat'ın vuruşu üstten auta çıktı. Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince müsabaka Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



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