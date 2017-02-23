Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da Düzcespor hazırlıkları sürüyor

SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta en yakın takipçisi Kırıkhanspor'u yenerek puan farkını 4'e çıkaran lider Bodrum Belediyesi Bodrumspor, pazar günü yine 4 puan gerisinde ve ikinci sırada yer alan Düzcespor'la deplasmanda oynayacağı maça odaklandı.

Düzcespor'u da yenip zor bir engeli daha aşmak istediklerini söyleyen Başkan Rıza Karakaya, "Aslında devre arasında hesap yaparken, Düzcespor maçına rakibimizin 2-3 puan gerisinde gideriz diye düşünmüştük ama 4 puan önde gidiyoruz. Ayrıca müsabakanın sonucu ne olursa olsun, Bodrum'a lider olarak döneceğiz. Bu da bizi rahatlatıyor.

Amacımız pazar günü Düzceli futbolseverlere kaliteli bir takım izletmek ve sonuc ne olursa olsun, alkışlanmak. Emin adımlarla hedefimize doğru ilerliyoruz. Normal sezon nisan ayında bitiyor. Nisan ayında çiçekler açacak, Bodrum Belediyesi Bodrumspor da şampiyon olacak" dedi. FOTOĞRAFLI