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Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Batman Petrolspor: 2-1

Hülya ELTEŞ / BODRUM, () STAT: İlçe HAKEMLER: Murat Orhan (xx), Turhan Akbaş (xx), Furkan Şehirli (xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Gökhan (xx) - Çağrı (xx), Agah Oktay (xxx), Muhammet (xx), Tolga (xxx), Ali (xx), Mehmet (xxx), Erhan (xx),...

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Batman Petrolspor: 2-1

Hülya ELTEŞ / BODRUM, ()
STAT: İlçe
HAKEMLER: Murat Orhan (xx), Turhan Akbaş (xx), Furkan Şehirli (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Gökhan (xx) - Çağrı (xx), Agah Oktay (xxx), Muhammet (xx), Tolga (xxx), Ali (xx), Mehmet (xxx), Erhan (xx), Emrah Öztürk (xxx), Uğur (xx) (Dk. 36 Muhammet Kerem xxx), Celal (xxxx) (Dk. 87 Emre)
BATMAN PETROLSPOR: Süleyman (x) - Halil (xx), Mustafa (x) (Dk. 86 Osman), Ramazan Özkabak (xxx), Mehmet (x), Ramazan Kaya (x) (Dk. 46 Serhat xx), Ensar (x), Müslüm (xx), Atilla (xx), Serhan (xx), Tolga (x)
GOLLER: Dk. 43, 78 Celal (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Dk. 81 Ramazan Özkabak (Batman Petrolspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Müslüm (Batman Petrolspor)
SARI KARTLAR: Celal (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Ramazan Kaya, Müslüm, Ramazan Özkabak, Mehmet (Batman Petrolspor)
SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta zirve yarışındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Batman Petrolspor'u mağlup etti: 2-1. Yeşil -beyazlı ekibin gollerini 43 ve 78'inci dakikalarda Celal atarken konuk takımın tek golü 81'inci dakikada Ramazan Özkabak'tan geldi. Konuk ekip, Müslüm'ün 90'ıncı dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Grupta son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, bu skorla puanını 38'e çıkarıp, lider Düzcespor'un 1 puan gerisinde 2'nci sıraya yükseldi.
2. dakikada Bodrumspor gole yaklaştı. Sol kanattan Agah Oktay ortaladı, ceza alanında Uğur'un şutu yandan az farkla auta çıktı.
43. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Emrah Öztürk, topu ceza yayı çizgisinde bulunan Celal'le buluşturdu. Celal'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
İlk yarı 1-0 bitti.
78. dakikada fark 2'ye çıktı. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Celal, altı pas içinden dokunup kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.
81. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Özkabak, kaleci Gökhan'ı avlayıp skoru belirledi: 2-1.
90. dakikada daha önce sarı kartı bulunan konuk ekipten Müslüm, bir pozisyonda hakeme yaptığı itirazden sonra kırmızı kartla oyundan atıldı.

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