Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankaragücü: 4-2

Mehmet Can MERAL / MUĞLA, ()

STAT: Muğla Atatürk

HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), İsmail Şencan (xx), Serdar Diyadin (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya (xx) - Muhammet (xx), Özgür İleri (xxx), Seyid Ahmet (xx), Cem (x) (Dk. 58 Emre Şahin xxx), Celal (xxx), Orhan (xxx), Medeni (xx), Harun (xxx) (Dk. 84 Hüseyin), Özgür Yılmaz (xx) (Dk. 31 Erkan xxx), Ozan (xxx)

ANKARAGÜCÜ: Korcan (x) - Mehmet Sak (xx), Kaan (x), Alihan (xx), Erdem (x), Ender (xx), Putsila (x) (Dk. 69 Kone x), Cerci (xx) (Dk. 58 Mokhtar x), El Kabir (x), Mahmut (xx), Kehinde (xx)

GOLLER: Dk. 54 Mahmut, Dk. 64 Alihan (Ankaragücü), Dk. 57 Orhan, Dk. 69 Harun, Dk. 82 Emre, Dk. 86 Celal (Bodrum Bld Bodrum)

SARI KARTLAR: Ender (Ankaragücü), Erkan, Ozan (Bodrum Bld Bodrum)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında TFF 2'nci Lig temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nü 2 kez yenik duruma düşmesine rağmen 4-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Bodrum İlçe Stadı'nın zemini geçen hafta ilçede meydana gelen sel felaketinden zarar gördüğü için Muğla Atatürk Stadı'nda alınan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 54'üncü dakikada Mahmut ve 64'üncü dakikada Alihan atarken yeşil-beyazlılar, 57'nci dakikada Orhan, 69'uncu dakikada Harun, 82'nci dakikada Emre ve 86'ncı dakikada Celal'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçta Fenerbahçe'deki futbolculuk dönemlerinde takım arkadaşı olan Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ve Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal da rakip oldu. İki takım arasındaki rövanş 18, 19 veya 20 Aralık'ta oynanacak.

54'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Gelişen Ankaragücü atağında Medeni'yi geçen Mahmut'un şutu eşitliği bozdu: 0-1.

57'nci dakikada Bodrum eşitliği yakaladı. Harun'un defanstan dönen şutunu önünde bulan Orhan, rakibinden sıyrılıp ağları havalandırdı: 1-1.

64'üncü dakikada Ankaragücü'nün sağdan Mehmet Sak'la kullandığı serbest vuruşta Alihan, ceza sahasında kafayla kaleci Kaya'yı avladı: 1-2.

69'uncu dakikada ev sahibi ekip, rakibini yeniden yakaladı. Ozan'ın ceza sahası sol çaprazından altı pasa çevirdiği topa Alihan'ın yanından Harun dokundu: 2-2.

82'nci dakikada üstünlüğü ele alan taraf Bodrumspor oldu. Ozan'ın defansa çarpan şutunda Emre affetmedi: 3-2.

88'inci dakikada gelişen Bodrum atağında Hüseyin'in ortasında Celal kafayla skoru ilan etti: 3-2.

