Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Amed Sportif: 3-0

Mehmet Can MERAL / BODRUM ()

STAT: İlçe

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Mücahit Değermenci (xx), Berkay Daban (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (xxx) - İzzet (xx), Muhammet (xxx), Özgür Yılmaz (xxx), Orhan Aktaş (xxx), Seyid Ahmet (xxx) (Dk. 73 Özgür İleri xx), Erkan (xx), Ozan (xxx), Emrecan (xx) (Dk. 58 Cem xxx), Mustafa Sevgi (xxx) (Dk. 82 Celal), Şaban (xxx)

AMED SPORTİF: Mehmet Salih (xx) - Oğuz (xx), Bünyamin (xx), Ferat (xx), İlyas (xx), Gökan (xx), Ercan (xx), Muhammed Burak (x) (Dk. 84 Ali Gaffar), Mehmet Sıddık (xx), Mehmet Erkut (x) (Dk. 45 Berat x), Muhlis (x) (Dk. 68 Hasan xx)

GOLLER: Dk. 47 Şaban, Dk. 62 - Dk. 88 Cem (Bodrum Bld. Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Ozan, Erkan (Bodrum Bld. Bodrumspor) - Gökan, Bünyamin (Amed Sportif)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta prestij mücadelesi veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Amed Sportif'i farklı yendi: 3-0. Yeşil beyazlı ekibin gollerini 47'nci dakikada Şaban ile 62 ve 88'inci dakikalarda Cem attı. Bodrum, bu skorla son 2 hafta öncesi puanını 46 yaptı.

9'uncu dakikada konuk Amed Sportif'in ceza sahası önünden Gökan'la kullandığı serbest vuruşu kaleci Fırat yumrukladı.

39'uncu dakikada gelişen Bodrumspor atağında Emrecan'ın ceza alanı dışından şutunda kaleci Mehmet Salih gole engel oldu.

İlk yarı golsüz bitti.

47'nci dakikada Bodrum öne geçti. Amed Sportif ceza sahası içinde oluşan karambelde topu son olarak önünde bulan Şaban'ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.

62'nci dakikada Bodrumspor'un yaptığı atakta Şaban'la verkaç yaparaz ceza sahasına giren Cem, kaleciyi avladı: 2-0.

88'inci dakikada Orhan Aktaş'ın ortasıyla buluşan Cem, karambolde skoru ilan etti: 3-0.

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