Bodrum Belediyesi Bodrumspor Ali Koçak'ı renklerine bağladı

SPOR Toto 3''üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Muğlaspor'dan hücuma dönük orta saha oyuncusu Ali Koçak'ı renklerine bağladı.

Çorum Gençlerbirliği altyapısından yetişip Çorumspor'da profesyonel olan, sırasıyla Bandırmaspor, Silivrispor, Bayburt Grup Özel İdare ve son olarak Muğlaspor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda Muğla'da 14 lig maçında görev yapıp 4 gol kaydetti. Bandırmaspor ile 2'nci Lig'de, Silivrispor ve Bayburt Grup İl Özel İdare'yle de 3'üncü Lig'de play off tecrübesi yaşayan genç futbolcu kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi. FOTOĞRAF