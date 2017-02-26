Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a Düzce'de saldırı

Hülya ELTEŞ / BODRUM, ()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci. Grup'ta lider Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un en yakın takipçisi Düzcespor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşma öncesi, maç sırasında ve sonrasında olaylar çıktı.

Stadyumda Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu futbolcular sözlü ve fiili saldırıya hedef olurken müsabaka sonrası kentten ayrılan kafile otobüsüne Düzce çıkışında taşlı saldırı düzenlendi. Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, saldırıda otobüs şoförünün hedef alındığını ve atılan taşlarla şoför camının kırıldığını söyledi.

Hafta içinde Düzce İl Spor Güvenlik Kurulu'nun Bodrumsporlu taraftarların maça girmesini yasaklaması ve ardından Düzce'deki otellerin Bodrumspor'u kabul etmemesiyle başlayan gerginlik, bugün doruğa çıktı. Düzce'de otel bulamadıkları için Bolu'da konaklayan yeşil beyazlı takım, Düzce 18 Mart Stadı'na sorunsuz gelirken, futbolcular ve teknik heyet sahaya çıkacakları sırada bir grup fanatiğin sözlü ve fiili saldırısına hedef oldu. Güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlanırken, ısınmak için sahaya çıkan oyuncular yoğun küfürle karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçı 3-2 kazanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, puan farkını 6'ya çıkardı. Rakip takım oyuncuları ve yöneticilerinin yanı sıra sahaya giren bazı kişiler, Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu futbolculara saldırmak istedi. Güvenlik güçlerinin çabasıyla soyunma odasına gidip, daha sonra otobüsle stattan ayrılan kafile şehir çıkışına kadar polis eskortu ile giderken, alınan tüm önlemlere rağmen takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Otobüsün şoför camının kırıldığı olayda yaralanan olmazken, polis saldırganlardan bazılarını gözaltına aldı.

BAŞKAN KARAKAYA: "KENT ÇIKIŞINDA TAŞLI SALDIRI OLDU"

Yaşananların sporla bağdaşmadığını söyleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, olayla ilgili olarak şunları söyledi:

"İlk saldırı, maçtan önce zemini görmek için sahaya çıkan futbolcularımızdan Celal ve Tolga'ya yapıldı. Gerginlik büyüyünce soyunma odasına döndük. Daha sonra ısınmak için sahaya çıkan takıma yine saldırı oldu ve tam bir arbede yaşandı. Maç zaten gergin bir havada oynandı. Üçüncü golden sonra bu kez yöneticilere saldıarıp darp etmeye çalıştılar. Müsabaka sonrası kafile otobüsümüze kent çıkışında taşlı saldırıda bulunanlar, direkt şoförü hedef aldılar. Tüm bu yaşananlar sırasında olayların büyümemesi için sakinliğimizi koruduk. Düzce valisine ve il emniyet müdürüne, sağladıkları güvenlik önlemleri ve yardımları için teşekkür ediyorum."