Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 9 hafta sonra güldü

BODRUM, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kurtuluş mücadelesi veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, sonuncu Mersin İdmanyurdu'nu evinde 5-2 yenerek 9 hafta sonra galibiyetle tanıştı, kümede kalma umutlarını yeşertti.

Yeşil-beyazlılar, bu galibiyete rağmen en önemli rakiplerinden Tuzlaspor'un Sivas Belediyespor'u evinde 2-0 yenmesiyle kurtuluş hattıyla arasındaki 4 puanlık farkı eritemedi.

Buruk sevinç yaşayan Bodrumspor'da cezası yüzünden maçı tribünden izleyen teknik direktör Tarık Daşgün, 3 puana şiddetle ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Kazanmak çok önemliydi. Şimdi 7 final maçımız kaldı. Bu karşılaşmaların 4'ünü evimizde oynayacağız. Avantajımızı iyi kullanmak istiyoruz. Deplasmanlardan da toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp lige tutunacağız" dedi.

