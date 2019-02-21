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Bodrum'a yoğun ilgi

Mehmet Can MERAL / BODRUM, () MUĞLA Bodrum'da bu yıl 7. kez düzenlenecek Bodrum Uluslararası Optimist Regatta'ya (BIOR) 17 ülkeden 486 yelkenci ön kayıt yaptırdı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor evsahipliğinde Bodrum Belediyesi ve Türkiye Yelken...

Bodrum'a yoğun ilgi

Mehmet Can MERAL / BODRUM, ()

MUĞLA Bodrum'da bu yıl 7. kez düzenlenecek Bodrum Uluslararası Optimist Regatta'ya (BIOR) 17 ülkeden 486 yelkenci ön kayıt yaptırdı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor evsahipliğinde Bodrum Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun destekleriyle organize edilen yarış, 5-9 Mart tarihleri arasında yapılacak. Yurt içi ve dışından 85 farklı kulübün katılacağı BIOR, 5 Mart'ta düzenlenecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. Organizasyon sayesinde sporcu yakınları ve kulüp görevlileriyle birlikte yaklaşık 2 bin kişinin Bodrum'a gelmesi bekleniyor.
Bulgaristan, Kanada, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Yunanistan, Libya, Litvanya, Makedonya, Malta, Fas, Hollanda, Rusya, Tunus, Ukrayna ve Türkiye'den kulüplerin katılacağı yarışlar öncesi önümüzdeki günlerde sporcu ve kulüp sayısının artmasını beklediklerini belirten Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Antrenörü Serdar Çiçek, "2018 yılında yarışlara 21 ülkenden 425 sporcu katıldı ve organizasyon ülkemizde bir ilke imza atarak en büyük özel organizasyon olmayı başardı. Bu yılki yarışlarımızın ön kayıtları bitti ve şu an için 17 ülkeden misafirlerimizi Bodrum'da ağırlayacağız" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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