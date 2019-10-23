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Bodrum'a bir şampiyona daha
Yelkende 2021 Optimist Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkı kazanan Bodrum, uluslararası dev bir şampiyona daha aldı. Uluslararası Dragon Birliği (IDA), İtalya Sanremo'da düzenlenen Dragon 90. Yıl Yarışları'nda genel kurulunu...
SPOR 23.10.2019, 13:11
Yelkende 2021 Optimist Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkı kazanan Bodrum, uluslararası dev bir şampiyona daha aldı. Uluslararası Dragon Birliği (IDA), İtalya Sanremo'da düzenlenen Dragon 90. Yıl Yarışları'nda genel kurulunu da gerçekleştirdi. Genel kurulda 2023 yılında yapılacak Dragon Dünya Şampiyonası'nın ülkemizde yapılmasına karar verildi. Dev organizasyona Bodrum ev sahipliği yapacak. 31 yıldır aralıksız süren The Bodrum Cup gibi uluslararası yelken yarışlarıyla dünya markası olmayı başaran Bodrum, 2021 ve 2023'te üst üste iki Dünya Şampiyonası'nı düzenleme onuruna sahip olacak.
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