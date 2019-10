Bocce Volo Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu 

BOCCE Volo Milli Takımı, Mersin'de 2-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'nın Kemer ilçesinde yaptı. Kadın Milli Takımı'nın Avrupa kıtası birincisi sıfatıyla seri başı olacağı turnuvada millilerin tek hedefi şampiyonluk.Volo Dünya Şampiyonası için kadın ve erkek milli takım sporcuları bir hafta Kemer'de kamp yaptı. Birçok bireysel dereceleri bulunan milli sporcular, şampiyona için Kemer'de her gün 5 saatlik idmanlarla yarışmaya hazırlandı. Kendilerini tam anlamıyla hazır hisseden sporcuların tek hedefi ise şampiyon olabilmek. Şampiyonada Kadın Milli Takımı, Avrupa kıtası birincisi olarak seri başı durumunda yer alıyor.'TAM ANLAMIYLA HAZIRIZ'Mersin'den milli takıma seçilen Uludağ Üniversitesi öğrencisi Mehmet Can Yakın (21), "Bu sporu 2012 yılından beri yapıyorum. Yaklaşık 2014'ten beri milli takımda yer alıyorum. 2 hafta önce İtalya'da düzenlenen Ümitler Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Şimdi kendi evimde, Mersin'de Dünya Büyükler Volo Şampiyonası'nda yarışma fırsatı buldum. Takım olarak şu an gayet iyi durumdayız. Kemer kampı gayet iyi geçti. Burada yarışma fırsatı bulduk" dedi.'HEDEFİMİZ SEYİRCİMİZ ÖNÜNDE KAZANMAK'Bursa'dan milli takıma katılan Uludağ Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi İnce Ece Öztürk (22), "2018'de Akdeniz Oyunları Şampiyonu oldum. Aynı zamanda dünya şampiyonuyum. Türkiye rekortmeniyim. 2018 ilklerle dolu bir yıl oldu. Başarı grafiğimiz devamlı yükselerek devam ediyor özellikle kadın takımı için bunu söyleyebilirim. Mersin'de yapılacak Dünya Şampiyonası için de iddialıyız. Avrupa kıtası birincisi olarak katılıyoruz turnuvaya. Kendi sahamızda, seyircimiz önünde olmak bizim için avantaj. Umarım kupayı seyircimiz önünde kazanacağız. Milli marşımızı okuyacağız birlikte" diye konuştu.'ÇİN'DEKİ BAŞARIMIZI TEKRARLAMAK İSTİYORUZ'Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu, Bocce Asbaşkanı Faik Kapsız ise şöyle dedi:"2-9 Kasım tarihlerinde Mersin'de yapılacak Dünya Şampiyonası için kadın ve erkek milli takımlarımız Kemer'de kampa girdi. Hedefimiz şampiyonada en üst seviyede ülkemizi temsil etmek ve altın madalyayla bu organizasyonu tamamlamak. Sporcularımızın kamp dönemi gayet verimli geçti. Antrenörlerimizle gayet uyumlu çalıştılar. İnşallah Çin'de elde etmiş olduğumuz başarıyı burada tekrarlamak istiyoruz. Türkiye artık boccede bir marka oldu ve ileri ülkeler arasında yer alıyoruz."BAŞKAN TOPALOĞLU'NDAN BOCCE İÇİN SAHA SÖZÜMilli takım kampını ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu da, "Bocce milli takımındaki arkadaşlarımıza ilk önce Kemer'imize hoş geldiniz diyoruz. Çünkü artık onların yeri Kemer oldu. Her yıl biz onları görüyoruz ve artık göz aşinası olduk. Zaten kadınlarımız Dünya Şampiyonu, erkeklerimizde ise ikinci ve üçüncülükler var. Yani bu yıl hem kadınlarda hem erkeklerde dünya şampiyonluğu bekliyoruz. Çünkü burada çok iyi çalıştılar ben de gördüm. Kendilerine başarılar dilerim" dedi. Başkan Topaloğlu, ilçeye kalıcı bir bocce sahası yapılması için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.