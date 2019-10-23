Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Türkmen: Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu Avrupa’ya gösteriyoruz

Türkiye’nin gerçekleştirdiği ‘Barış Pınarı’ harekatı sürecinde 2 ülke güvenlik gerekçesini öne sürerek turnuvaya katılmadı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, “Aslında 40 ülkenin katılmasını bekliyorduk ama 2 ülke güvenlik kaygıları nedeniyle gelmemeyi tercih etti. Ama gelen arkadaşlar da Türkiye’de hiçbir güvenlik sorununun olmadığını yerinde görmüş oluyorlar” dedi.Avrupa Bowling Şampiyonası 3’üncü kez Ankara’da düzenleniyor. Avrupa Bowling Federasyonu’na bağlı, Avrupa Şampiyonlar Bowling Turnuvası Ankara Bilkent-Rollhouse Bowling Salonu’nda başladı. Şampiyonada Almanya, İtalya, Belçika, İspanya, Danimarka başta olmak üzere yaklaşık 38 ülkenin şampiyonları yarışacak.

“2 ÜLKE GÜVENLİK KAYGISIYLA TURNUVAYA KATILMADI”

Güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, “Avrupa Şampiyonlar Şampiyonası, Avrupa’nın hemen hemen her tarafından gelen 38 ülkeler kadın ve erkek sporcularla oynanacak. Şampiyonada her ülke kadın ve erkek olmak üzere birer sporcuyla temsil ediliyor. Hem kadınlarda hem erkeklerde Avrupa’nın en iyisini bulmaya çalışacağımız bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Aslında 40 ülkenin katılmasını bekliyorduk ama iki ülke güvenlik kaygıları nedeniyle gelmemeyi tercih etti. Ama gelen arkadaşlar da Türkiye’de hiçbir güvenlik sorununun olmadığını yerinde görmüş oluyorlar” diye konuştu.

“38 ÜLKEDEN 76 SPORCU KATILIYOR”

Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunun resmini vermeye gayret ettiklerini belirten Mutlu Türkmen, “Buradan da toplu olarak zaten Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu sportif faaliyetlerde herhangi bir endişeye kapılmadan rahatlıkla Türkiye’de bulunabileceklerini gösteriyoruz, biz de herkese bu resmi vermeye gayret ettik. Buradan bütün Avrupa’ya Türkiye’nin sporcular açısından son derece güvenilir ve herhangi bir sorunu olmayan barışçıl bir ülke olduğu mesajını vermiş olduk. Toplamda 76 sporcu katılıyor 38 ülkeden. Birer kadın, birer erkek sporcu ile yarışmalar düzenleniyor. Organizasyon dört gün sürecek, ilk üç gün elemeler yapılacak. Cumartesi günü de final müsabakaları oynadıktan sonra öğleden sonra yapılacak madalya töreni ile şampiyonayı tamamlamış olacağız. Bütün katılımcılara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şampiyonada Türkiye’yi erkeklerde Taygun Erkeskin, kadınlarda ise Ebru Özoğluuntur temsil edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başkan Mutlu Türkmen’in açıklamaları

-Katılımcılardan detaylar