Blake Griffin Yapılan Takasla Pistons’da Yer Alacak

ABD’li basketbolcu olan Blake Griffin, Los Angeles Clippers forması giymekteydi. Fakat yapılan bazı görüşmelerin ardından oyuncu takas edildi. Artık Detroit Piston takımı için forma giyecek olan oyuncu, önemli başarılarını ve oyun performansını yeni takımı için gösterecek.

NBA ligi içerisinde yer alan Detroit Pistons Blake Griffin’i takas ederek kendi kadrosuna dahil etti. Önemli bir ismi alan takım, bu takasın işleyişi ve süreçleri hakkında da bazı açıklamalarda bulunmuştur. Yapılan açıklamalar içerisinde Blake Griffin’in takas edilmesinin karşılığında Los Angeles Clippers’a 3 oyuncunun gönderildiği belirtildi. Yani bir adam için üç adam takas edilerek bir işleyiş tamamlandı. Gönderilen oyuncular, Tobias Harris, Boban Marjanovic ile Avery Bradley’dir. Bu oyuncular gönderilecek yerine Blake Griffin alınmış ve artık Detroit Pistons takımında bu oyuncu oynayarak, maçlara çıkacaktır.

Blake Griffin Önemli Başarılara Sahip Bir Oyuncu

Los Angeles Clippers takımında uzun süredir oynamakta olan Blake Griffin, 2009 senesinde bitinci sıradan draft edilmiştir. 28 yaşındaki oyuncu tüm kariyeri boyunca 5 kez All-Star seçilmiş ve buradaki etkin başarısını da ortaya koymuştur. Ayrıca 2011 senesi içerisinde Rookie(NBA Yılın Çaylağı Ödülü) seçilen ABD’li oyuncu, yine aynı sene smaç şampiyonu olarak kariyerinde önemli başarıları kaydederek adından sıklıkla söz ettirmeyi başarmıştır.

Özellikle NBA’de bu sezon baz alındığında Blake Griffin’in başarılı istatistikleri de göze çarpmakta. Oyuncu bu sezon 33 maça çıkmış ve bu maçlarda 22,6 sayı kaydetmiştir. Aynı zamanda 7,9 ribaunttu olan oyuncunun 5,4 asisti bulunuyor. Bunun gibi çeşitli istatistikleri olan takım artık Detroit Pistons takımı için rol alacak ve önemli başarılarını bu takım için sürdürerek mücadelesini de sürdürecektir.

Detroit Pistons takımı genel olarak NBA ligi içerisinde son maçlarını büyük oranda kaybeden bir takım. Son maçında Cleveland Cavaliers takımına yenilmiştir. Bunun öncesinde yaptığı maçlarda ise son 7 maçında yine mağlubiyeti görerek istediği başarıları alamadığını ekleyebiliriz. Genel anlamda takımın bu sezon içerisinde önemli galibiyetleri almaya ihtiyacı var. Bu yüzden takımda transferlere ağırlık verilmiş durumda. NBA maçlarına açılan en yüksek oranları en iyi online bahis sitesi superbetin gibi güvenilir canlı bahis siteleri üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.