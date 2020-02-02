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Bitlis’te kayaklı koşu müsabakaları başladı

SPOR 02.02.2020, 14:07
Bitlis’te kayaklı koşu müsabakaları başladı
BİTLİS’te Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen birinci etap kayaklı koşu yarışmaları başladı. 2 gün sürecek yarışmalara, 22 ilden 250’ye yakın sporcu katılıyor.
Bitlis- Tatvan karayolu üzerinde bulunan El Aman Hanı kayak pistinde yarışlar başladı. Sabah 10:00’da başlayan yarışmalar, karın ve havanın güzel olması ile birleşince vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Yarışmalar için Bitlis’e gelen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto yaptığı açıklamada, kayaklı koşu için pistin çok elverişli olduğunu, katılımın da kendilerini memnun ettiğini belirterek şöyle konuştu: 
“Kayak Federasyonu 2020 yılı yarışları kapsamında Bitlis’te bugün kayaklı koşu birinci etap yarışlarının startını verdik. Her yıl bu yarışları Bitlis’te yapıyoruz. Bitlis çok güzel bir ambians. Pistler çok güzel. Ufak tefek eksiklikler var. Ancak onları da planlama yaparak gideriyoruz. Burada 250 sporcu 50’ye yakın antrenör ve hakem bulunuyor. 300’e yakın kişi bulunuyor. Bu kayaklı koşunun birinci etabı. 2’nci etabı da Erzurum’da gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonası da Bolu’da olacak. Yarışmalar sonunda Mili Takım seçmeleri olacak. Bu sporcularımız yurt dışında ülkemizi temsil edecekler. Federasyon olarak yolun başındayız. Mücadelelerimiz iyi gidiyor. Bizleri ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum.”
Hakkari Yüksekova’dan yarışlara sporcu getiren Kayak Milli Takım Antrenörü Kenan Eren ise pistin ve havanın yarışlar için uygun olduğunu belirterek, “Yüksekova’dan 29 sporcu ve 6 görevli ile müsabakalara katıldık. Federasyonumuzun birinci etap puanlı yarışmasındayız. Hava ve kar durumu tamamen istediğimiz gibi. Her şey mükemmel. Burada yaklaşık 300 sporcu mücadele ediyor. Yarışan tüm il ve sporculara başarılar diliyorum” dedi.
Türkiye Kayaklı Koşu Antrenörü Sedat Doymaz, Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu birinci etap yarışları için uzun uğraşlar sonucu pisti yarışlara hazır hale getirdiklerini belirterek, “Yarışlar için gecesini gündüzüne katan ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bugün hava ve pist çok güzel. Katılım çok güzel. Katılan tüm sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.
Yarışlar ilk gün klasik, ikinci gün ise serbest dalda yapılacak. Dereceye girenlere yarışmalar sonunda madalyaları verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yarışların başlamasından görüntü
-Yarışan sporculardan detaylar
-Sporcuların mücadelesinden görüntüler
-Yarışlara katılan vatandaşlardan ve sporculardan görüntü
-Özel ve genel detaylar
-Yüksekova Anterenörü Kenan Eren ile röportaj
-Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile röportaj
-Kayak Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz ile röportaj
-Sporcuların yarışları tamamlaması

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