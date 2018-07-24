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'Bitcoin' transferiyle gündeme gelen Harunustspor'a Suriyeli başkan

SAKARYA'da geçtiğimiz sezon Bitcoin transferiyle ülke gündemine gelen amatör kümede mücadele eden Harunustaspor'u artık Suriyeli başkan yönetecek. Sakarya'nın Akyazı İlçesinde Sakarya 1. Amatör Küme'de mücadele eden Harunustaspor, geçtiğimiz...

'Bitcoin' transferiyle gündeme gelen Harunustspor'a Suriyeli başkan
SAKARYA'da geçtiğimiz sezon Bitcoin transferiyle ülke gündemine gelen amatör kümede mücadele eden Harunustaspor'u artık Suriyeli başkan yönetecek.
Sakarya'nın Akyazı İlçesinde Sakarya 1. Amatör Küme'de mücadele eden Harunustaspor, geçtiğimiz sezon 'Bitcoin' karşılığında yaptığı Ömer Faruk Kıroğlu transferiyle gündeme gelmişti.
Türkiye'nin ve hatta dünyanın bu transferle konuştuğu amatör takım, aldığı bir kararla daha dikkatleri üzerine topladı. Takımın başkanlığını yürüten Haldun Şehit ve yönetim, kulüp başkanlığına bir tur şirketinin sahibi olan Suriyeli Mansour Marzouk isimli iş adamını getirme kararı aldı.
Alınan karara göre dernek statüsünde olan kulüp yöneticileri, iş adamını yapılcak olan kongrede seçerek başkanlığa getirecek. Suriyeli turizmci, birlikte çalışacağı 2 yöneticiyi seçtikten sonra mevcut başkanı da yardımcısı yaparak yoluna devam edecek.
Konuyla ilgili konuşan mevcut başkan Haldun Şehit, bu değişikliği başarı için yaptıklarını belirterek,"Mansour Marzou bedel olarak başarı istiyor.  Bütün masraflarda Mansour Marzou'a ait ve hedef olarak ise 3.Lig hedefi koyuldu" dedi.

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