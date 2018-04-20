Bisiklet takımlarının kamp tercihi Erciyes oldu

KAYSERİ,()

Yüksek İrtifa Bisiklet kampları için global bisiklet takımlarının merkezi olmaya başlayan Erciyes Dağı, Belarus, Malezya ve Rusya’dan gelen şampiyon takımları ağırlıyor.

Erciyes’te alternatif turizmin çeşitlendirilmesi ve Yüksek İrtifa Bisiklet Kamp olanaklarının dünya çapında tanıtımının yapılması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile başlatılan tanıtımlar meyvelerini verdi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen bilgilendirme gezileri ile bölgeye getirilen yabancı bisiklet takım antrenörleri, bisiklet federasyon başkanları ve kulüp yöneticileri, yerinde yapılan tanıtımlar neticesinde takımlarını irtifa kampları için Erciyes’e göndermeye başladı. Beyaz Rusya’nın Minsk Cycling Clup, Malezya’nın Team Sağura Cycling, ve Rusya’dan Marathon Tula profesyonel bisiklet takımları, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gelerek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun bir antrenman ile günde 160 kilometre pedal çeviren sporcular 21 gün boyunca Erciyes’te kamp yapacak. Usta pedalcılar için en verimli ortamın sunulduğu Erciyes’te bölgenin iklimi, 2200 metre irtifada konaklama ve tesisleşme imkânlarının geniş olması, 1.000-1.400 metre arasındaki antrenman parkurlarının yüksek yol kalitesi, araç trafiğinin az olması ve altyapının hazır olması Erciyes Dağı’nın dünyada örneği çok fazla olmayan ideal bir bisiklet kampı alternatifi oluşturuyor. Beyaz Rusya’dan gelen Minsk Cycling Club takımının sporcusu ve 2018 “UCI Pist Bisikleti Dünya Şampiyonu olan Yauheni KARALIOK, "Erciyes’e ilk defa geldim. Özellikle Nisan ayında daha önce antrenman yaptığımız Avrupa’daki dağlarda aşırı sert iklim koşullarından antrenman yapmakta zorlanıyorduk. Burada harika bir hava var. Yollar sanki bizim için yapılmış. İrtifa kampları için müthiş bir yer burası. Her türlü imkân mevcut" dedi.

KAYSERİ ERCİYES A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI CINGI "BİSİKLETÇİLER ROTASINI ERCİYES'E ÇEVİRECEK"

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ise “Erciyes yüksek irtifa bisiklet kamplarına, yabancı bisiklet takımlarını getirmek için başlattığımız tanıtım programları ile çok şükür hemen geri dönüşler almaya başladık. Bisiklet camiasının önde gelen spor adamları Erciyes’e sporcularını ilk andan itibaren göndermeye başladı. Erciyes bisiklet kampları, "Bike Friendly" bisiklet dostu diye tabir edilen irtifa antrenmanları için her türlü altyapının; konaklama imkânları, yollarının çeşitliliği ve kalitesi, iyi rotalar, verilen hizmetler, dağın şehir merkezine ve havaalanına yakınlığı vb. birçok önemli kriterleri fazlasıyla karşılıyor. Daha önce neredeyse tüm dünya bisikletçileri İtalya-Livigno veya İspanya-Tenerrife Dağı’na giderken artık rotalarını Kayseri Erciyes’e çevirecekler çünkü Erciyes’in hem hizmet kalitesi hem de fiyatı diğer yerler ile kıyaslanmayacak derecede uygun. Geçtiğimiz yıl biz “Erciyes bisiklet takımlarının kamp merkezi olacak; Kayseri şehir merkezinde ve şehirlerarası yol güzergâhında dünyanın muhtelif ülkelerinden gelmiş profesyonel bisikletçileri antrenman yaparken çokça göreceğiz demiştik, sözümüzü tuttuk. Bugün yollarda gruplar halinde bisiklet takımlarını sıkça görmeye başladık.” diye konuştu.

Öte yandan; İtalya, Rusya, Ukrayna, Özbekistan ve Azerbaycan'dan da bisiklet takımları Erciyes’te antrenman kampı yapmak için şimdiden rezervasyon yaptırdı.